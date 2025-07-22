İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte belediye çalışanları için yeni mesai düzenlemesi yapıldı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri’nde görevli saha personeli, 22 Haziran itibarıyla 05:00–12:00 saatleri arasında çalışacak.



Yüksek sıcaklıklara karşı önlem

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerel yönetimleri harekete geçirdi. Güzelbahçe Belediyesi, açık alanda çalışan personelin sağlığını gözeterek yeni bir mesai uygulamasına geçti. Belediye, sahadaki çalışanların güneşin en yakıcı saatlerinden korunmasını amaçlıyor.

Sabah mesaisi uygulaması başladı

Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri’nde görevli saha personeli artık sabah saat 05:00’te mesaiye başlayacak ve öğlen 12:00’de işlerini tamamlayacak. Uygulama, hava koşulları normale dönene kadar devam edecek.

Günay: Personelimiz bizim için çok kıymetli

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Resmi kurumlardan da uyarılar geliyor. Biz de sahada görev yapan mesai arkadaşlarımızın sağlığını gözeterek böyle bir karar aldık,” dedi.



“Emekçi arkadaşlarımız bizler için çok kıymetli. Güzelbahçe’nin yükü onların omuzlarında. Büyük emek veriyorlar. Bu yüzden bu düzenlemeyi yaptık. Tabii ki acil durumlar için ekiplerimiz hazır bekliyor. Güzelbahçe için en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”