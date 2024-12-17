Tenzor Uluslararası Kupası – J/70 Açık Kış Serisi 2024-2025’in ilk etabı, zorlu hava koşulları ve yüksek tempolu mücadelelere sahne oldu. 16 teknenin katıldığı yarışlarda Rus Bogatyrs genel kategoride zirveye otururken, amatör (Corinthian) kategorisinde Orient Express takımı birincilik elde etti.

İlk günden itibaren büyük çekişme

Yarışların ilk iki gününde yapılan altı mücadelede çekişme üst seviyeye çıktı. Final günü ise sabah saatlerinde uygun rüzgar koşullarıyla başlayan yarışlar, öğleden sonra yağmur ve kuvvetli rüzgarla zorlaştı.

Baş Hakem Can Giray, yarışlardaki dinamizmi şu sözlerle anlattı: “16 tekneyle sorunsuz bir start aldık. Ancak 8. yarışta toplu start ihlali nedeniyle yeniden başlamak zorunda kaldık. Zorlu hava koşullarına rağmen sporcular mücadeleden keyif aldı.”

Bogatyrs liderliği bırakmadı

Rus Bogatyrs ekibi, en yakın rakipleri Tenzor Takımı ve Eker Yelken Takımı'nı geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Bogatyrs takımının taktisyeni Konstantin Besputin, performanslarını şu şekilde değerlendirdi: “Yeni teknemizle çıktığımız bu yarışta performansımızdan memnunuz. Rakiplerimizin seviyeleri her geçen gün artıyor, sonraki etap daha zor olacak.”

Eker Yelken Takımı’ndan üçüncülük

Türk temsilcisi Eker Yelken Takımı, güçlü rakipleri arasında üçüncülüğü elde ederek dikkat çekti. Takım kaptanı Cem Gözen, yarışın zorluğunu vurgularken şunları söyledi:

“Kuvvetli rüzgar ve dalgalar bizi zorladı. Bazı teknik aksaklıklara rağmen podyumda yer almak bizim için önemliydi. Ekip uyumumuz giderek güçleniyor.”

Amatör kategoride Orient Express zirvede

Amatör (Corinthian) kategorisinde Orient Express takımı, son gün gösterdikleri başarılı performansla birinciliğe ulaştı. Takım kaptanı Arif Gürdenli, galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: “Yeni bir ekibiz ve farklı hava koşullarında mücadele ettik. İlk gün iyi başladık, ikinci gün zorlandık ancak son gün rüzgarı avantaja çevirdik.”

Tenzor Uluslararası Kupası’nın ikinci etabı 16-19 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Yarışlar, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

1. etap sonuçları – İlk 10

Rus Bogatyrs: 13 puan Tenzor Takımı: 21 puan Eker Yelken Takımı: 37 puan Cheese Sailing: 43 puan Gaswar: 47 puan Dolce Vita: 49 puan Hubex: 51 puan Trem Yelken Takımı: 55 puan Atoll Yelken Takımı: 62 puan IVEDI: 63 puan

Tenzor Uluslararası Kupası'nın ilk etabı, katılımcıların yüksek performansı ve heyecan dolu yarışlarıyla yelken tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ocak ayında düzenlenecek ikinci etapta mücadelenin daha da kızışması bekleniyor.