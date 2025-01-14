Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı bir televizyon programında gözündeki hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gözündeki bir ben nedeniyle kör olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Sezer, izleyicilerini endişelendirdi.

"Milyonda bir görülen bir durum"

Sezer, gözündeki benin nadir görülen bir durum olduğunu ve bu benin zamanla ilerlediğini belirtti. "Benim gözümün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir görülen bir durum. Bu ben ilerledikçe, riski artırıyor ve ilerleyen dönemde insanı kör edebiliyor." şeklinde konuştu.

Sezer’in bu açıklamaları, göz sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Şafak Sezer kimdir?

Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 tarihinde Ankara'nın Sincan ilçesinde doğmuştur. Sanat hayatına 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu’nda başlamış, Haldun Taner’in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunuyla ilk kez sahneye çıkmıştır. Ancak geniş bir kitle tarafından tanınması ve ün kazanması, “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programıyla olmuştur. Sezer, tiyatrodan televizyon ve sinemaya uzanan başarılı kariyerinde pek çok projede yer almıştır.