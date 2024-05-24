Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar arasında başlayan hızlı hamburger yeme yarışı sırasında Eftelya'nın nefes borusuna yemek kaçtı. Öğretmenlerin durumu fark etmesiyle acil müdahale yapılmaya çalışıldı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eftelya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Okul ve aile büyük yasta

Eftelya'nın trajik ölümü, okulda ve çevresinde büyük üzüntü yarattı. Ailesi ve arkadaşları, küçük kızın kaybının şokunu yaşarken, olayın ardından güvenlik ve sağlık önlemlerinin artırılması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.