Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı belli oldu. Bu yılın güzellik kraliçesi, 8 numaralı yarışmacı Cemre Üker oldu. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken 26 yaşındaki Üker, jüriden tam not alarak birinci seçildi.

Cemre Üker kimdir?

1.79 boyundaki Cemre Üker, Paris School of Business’ta Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme alanında yüksek lisans yapıyor. Başarılı bir akademik kariyerin yanı sıra Miss Turkey 2024 tacını kazanan Üker, güzelliğiyle olduğu kadar entelektüel birikimiyle de ön plana çıkıyor.

Ülkemizi temsil edecek

Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmasında birinci olan Cemre Üker, Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.