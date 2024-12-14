TBMM Genel Kurulu’nda, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın sunum yaptığı sırada, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek salonun tansiyonunu yükseltti.

Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

Bakan Bak’ın sunumu sırasında AK Parti sıralarından gelen alkışlar, CHP’li vekillerin tepkisine neden oldu. Tartışma kısa sürede hararetlenerek milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümesine yol açtı. Yaşanan bu gerilim üzerine CHP'li milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Bakan Bak’tan tartışmaya yanıt

Tartışmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kürsüden şu değerlendirmeyi yaptı: "Tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, bir sanattır. Biz de o koltuklarda bulunduk. Soru sormasını bileceksin, yoksa cevabını alırsın. Biz burada yıllarca çalıştık, bu işi biliyoruz. Millete hizmet etmeye devam ederiz."

Gerilim neden tırmandı?

Genel Kurul'daki gerginliğin temel nedeni, Bakan Bak’ın sunumu sırasında AK Parti sıralarından gelen alkışlı destekti. Bu destek, CHP’li vekillerin tepkisine yol açarak tartışmaların fitilini ateşledi. Gerilimin ardından CHP’li vekillerin salonu terk etmesiyle toplantıya ara verilmek zorunda kalındı.