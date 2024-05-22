Karabağlar Belediyesi, belediye başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin adı kullanılarak, SMA hastası Gülsima bebek adına sahte yardım toplama girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Belediye, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bazı kişi veya kişilerin kendilerini Karabağlar Belediyesi Başkanı Helil Kınay, belediye başkan yardımcıları veya belediye personeli olarak tanıtarak vatandaşlardan SMA hastası Gülsima bebek için para talep ettikleri öğrenildi. Karabağlar Belediyesi, Gülsima bebek için sadece valilik onaylı bir kampanyanın yürütüldüğünü ve bu kampanya dışında belediyenin herhangi bir yardım faaliyeti olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu anlamda Karabağlar Belediyesi'nin yürüttüğü bir yardım kampanyası bulunmamaktadır ve bunun için IBAN verilmesi kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşmaları durumunda durumu derhal emniyete bildirmeleri gerektiği vurgulandı. Belediye, vatandaşların kendilerinden yardım talep eden bu tür sahte kişilere itibar etmemesi gerektiğini önemle rica etti.