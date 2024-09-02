Göztepe'ye transfer olduğu dönemden beri tam olarak beklentileri karşılayamayan ve taraftarların eleştirdiği isim David Tijanic yeni sezona hızlı giriş yaptı ve bu sezonun da değişilmez ismi olmayı başardı. 2021-2022 sezonunda Polonya ekibi Rakow takımından 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Tijanic şu ana kadar birçok teknik adamla çalıştı. Sırasıyla Ünal Karaman, Nestor El Maestro, Stjepan Tomas, Radomir Kokovic ve son olarak da Stanimir Stoilov ile beraber çalışan futbolcudan bu teknik adamlar vazgeçemedi. Bu sezon başı da takımda ayrılacağı konuşulan Slovenyalı futbolcu kısa sürede gösterdiği performansla fark yarattı. Bu sezon da Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov'un vazgeçmeyeceği oyuncular arasına şimdiden adını yazdırdı.

Göztepe kariyeri

Bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada da forma giyen yetenekli oyuncu gol katkısı yapamasa da arkadaşlarına 2 gol pası vermeyi başardı. Son Bodrum FK maçında da yaptığı asist ile Djalma'ya gol attırmıştı. Göztepe ile toplamda 77 maça çıkan Slovenyalı futbolcu rakip kaleye 10 gol kaydedip 6 asist yapmayı başardı.