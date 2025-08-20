T.C.

AYDIN VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Buharkent ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde;

Hırsızlık, Silahla Tehdit, Tehdit, Hakaret (2 Dosya), Basit Yaralama, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Orman Alanlarının İşgali, Ormandan Faydalanma ve Orman İçinde Yerleştirilmesi olmak üzere toplam 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (E-44) isimli şahıs, 19 Ağustos 2025 günü Buharkent ilçesi Feslek Mahallesinde yakalanmıştır.

Şüpheli şahsın yakalanmamak amacıyla Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde bulunan ormanlık alanda saklandığı, ayrıca uyuşturucu madde elde etmek amacıyla taraçalama yöntemi ile ektiği 650 kök kenevir bitkisinin 28 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla ele geçirildiği tespit edilmiştir.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.