Cassie’nin 2007-2018 yılları arasında Diddy ile olan ilişkisini geride bırakmasının ardından, 2023 yılında açtığı dava, Hollywood ve müzik endüstrisinde büyük bir kargaşaya yol açtı.

Cassie Ventura, Diddy'ye karşı cinsel saldırı, fiziksel şiddet ve zorla ilişkiye girme gibi ağır suçlamalarla bir dava açtı. Diddy, 16 Eylül 2023'te New York'taki bir otelde fuhuş komplosu, zorla seks ticareti ve fuhuş amaçlı nakil suçlamalarıyla tutuklandı. Mahkeme, kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle Diddy’nin kefalet taleplerini iki kez reddetti. Suçlu bulunması halinde 15 yıldan müebbete kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Şok edici iddialar

Cassie'nin ortaya attığı iddialar arasında Diddy'nin kendisini başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ve bu süreçte kayıtlar yaptığı da yer alıyor. Ancak son günlerde dikkat çeken bir başka iddia ise, Diddy'nin geçmişte Justin Bieber ile de ilişkisi olduğu yönünde. Diddy'nin yapımcılığını üstlendiği Bieber'ın, o dönem çekilen bazı özel görüntülerinin bulunduğu iddia ediliyor.

Müzik dünyasında şok etkisi yaratıyor

Bu iddialar, sadece Diddy'nin kariyerini değil, aynı zamanda Justin Bieber'ın da itibarını tehlikeye atabilecek nitelikte. Müzik endüstrisinde yaşanan bu tür olayların ardındaki karanlık yüz, birçok kişinin dikkatini çekerken, sanatçıların ve sektördeki diğer profesyonellerin cinsel istismar ve kötü muameleye karşı daha fazla ses çıkarması gerektiği yönündeki tartışmaları alevlendiriyor.

Puff Diddy’nin yaşadığı bu sorunlar, Hollywood’un karanlık yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkararak, sektördeki istismar iddialarının ve bunun getirdiği sonuçların tartışılmasına neden oluyor.