UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta heyecanı Leipzig-Juventus karşılaşmasıyla devam ediyor. Bundesliga’da namağlup gidişatına devam eden Alman ekibi ligde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Marco Rose önderliğinde Şampiyonlar Ligi ilk maçında Atletico Madrid’e konuk olan Leipzig sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Juventus maçı eksiği bulunmayan Leipzig iç saha avantajını kullanıp 3 puanı kapmak istiyor.

Deplasman ekibi Juventus sezon başı Thiago Motta’yı teknik direktörlük görevine getirmişti. İtalyan teknik adam Juventus ile çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet 3 beraberlik ile ligde 2. Sırada bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Hollanda Eredivisie ekibi PSV’yi konuk eden çizme ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmada milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus’un ilk golünü kaydederek Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Türk futbolcu olmuştu. Leipzig maçı öncesi siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Milik forma giyemeyecek.

Leipzig-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta heyecanı Leipzig-Juventus karşılaşmasıyla devam ediyor. 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00’da başlayacak. Leipzig Stadium’da oynanacak maç tabii spor 3 platformundan naklen yayınlanacak.

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus’ta bu sezon tüm maçlarda forma giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız bu maçta da ilk 11 giymesi bekleniyor. Thiago Motta’nın ilk 11’inde değişilmez isimlerden olan Kenan, Juventus ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol 2 asist yaptı.