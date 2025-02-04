Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin son durumu kamuoyu ile paylaştı. Bakan Yerlikaya, yangının hemen ardından görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemelerin raporlarının Bolu Valiliği’ne teslim edildiğini ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini duyurdu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, yangında ihmali bulunanlara yönelik gereken yasal işlemlerin yapılacağının teminatını verdi. "Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum," diyerek başsağlığı mesajını iletti.

"Hesap sorulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yangının ardından ihmali bulunanlardan hesap sorulacağını belirterek, "Bu sürece katkı verecek araştırma komisyonu kurulacak. Yangın tedbirlerine harcama yapmayanlardan da hesap sorulacak," dedi.

Olayla ilgili şu ana kadar 19 kişi tutuklandı, bunlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir de yer alıyor.