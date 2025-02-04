Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu sırasında 3 Kasım 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına üç yıl sonra ulaşıldığını açıkladı. Terör örgütü PKK/PYD’nin düzenlediği roket saldırısı sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Bazna’nın cenazesi, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Bakanlık, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şehit askerimizin naaşının 29 Ocak 2025’te bulunduğunu ve güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, “Kahraman silah arkadaşımızın aziz naaşına kavuşmanın derin hüznünü yaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Şehit Mustafa Bazna, 3 Kasım 2022’deki saldırıda hayatını kaybetmiş, naaşı yıllarca terör örgütünün kontrolündeki bir mağarada tutulmuştu. Şehidimizin cenazesi, ailesine teslim edilmek üzere güvenli bir şekilde alındı.