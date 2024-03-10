Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen feci bir kaza sonucunda, virajı alamayarak karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü Hüseyin Altunkaya (30), yaşamını yitirdi. Diğer bir kaza ise Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi; kavşakta kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Ramazan Özyeşil (53), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybetti.

Bodrum Kazası: Hüseyin Altunkaya Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kızılağaç-Bodrum yolunda gerçekleşti. Hüseyin Altunkaya'nın yönetimindeki 48 AHS 051 plakalı motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Altunkaya metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altunkaya, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kaza ise bugün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak Mezbaha Yolu üzerinde meydana geldi. Süleyman Bilik'in kullandığı 45 ZB 0737 plakalı kamyonet, kavşakta Ramazan Özyeşil yönetimindeki 45 ADP 362 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özyeşil ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özyeşil, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.