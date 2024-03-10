31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere yaklaşırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 'Büyük İzmir Mitingi' için bugün İzmir'e geliyor.

Büyük İzmir Mitingi Gündoğdu Meydanı'nda

Saat 12.30'da Gündoğdu Meydanı'nda başlayacak olan mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da tüm İzmirlileri bu büyük buluşmaya davet etti.

Bilal Saygılı'dan Davet ve Çağrı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'İzmir Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet etti. Saygılı, "İzmir’in hak ettiği hizmeti alması için bu meydanda buluşuyoruz. Yağmurdan çamurdan, baskınlardan usanan herkesi bekliyoruz. İzmir’in güzellikleriyle buluşmasını, gözle görünür hizmet ve gerçek bir belediyecilik isteyen herkesi mitingimize davet ediyoruz. Cumhur İttifakı ve AK Parti belediyeciliğinin çözüm getireceğine inananları bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Kararlılığımızı 31 Mart'a yansıtalım ve hizmet dönemine kararlı bir başlangıç yapalım." dedi.