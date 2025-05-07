Hindistan, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını Pakistan'a mal ediyor. Bu saldırı sonucunda 26 kişi hayatını kaybetti. Hindistan, Pakistan'ı bu saldırıda suçlarken, Pakistan bu suçlamaları kesin bir şekilde reddediyor.
Gerginlik, Hindistan'ın Pakistan'ın Keşmir bölgesindeki 9 hedefe hava saldırısı düzenlemesiyle daha da tırmandı. Hindistanlı yetkililer, hedeflerin güvenilir istihbarat verilerine dayanarak seçildiğini belirtti. Pakistan askeri sözcüsü ise Hindistan'a ait beş uçağın ve bir insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia etti.
Dünya, Hindistan ve Pakistan arasındaki bu artan gerginliği endişeyle izlerken, iki ülkenin de nükleer silah sahibi olması, global güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.
Hindistan ve Pakistan'ın nükleer silah stokları
Hindistan ve Pakistan, birbirine yakın miktarlarda nükleer savaş başlığına sahip. 2024 yılı verilerine göre, Hindistan 172 nükleer savaş başlığına sahipken, Pakistan'ın envanterinde 170 savaş başlığı bulunuyor. Ancak bu sayıların kesinliği, genellikle devlet sırrı olarak saklanmakta ve yalnızca tahminler yapılabilmektedir.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) her yıl nükleer silah envanterine dair raporlar hazırlamakta ve 2024 raporuna göre dünya genelinde toplam 12 bin 121 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bu başlıkların 9 bin 585'i askeri stoklarda yer alıyor.
Dünyadaki nükleer silah sahipleri ve stokları
Dünyadaki nükleer silah sahiplerinin sıralaması şu şekilde:
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Rusya: 4.380 nükleer başlık
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ABD: 3.708 nükleer başlık
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Çin: 500 nükleer başlık
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Fransa: 290 nükleer başlık
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İngiltere: 225 nükleer başlık
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Hindistan: 172 nükleer başlık
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Pakistan: 170 nükleer başlık
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İsrail: 90 nükleer başlık
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Kuzey Kore: 50 nükleer başlık