Hindistan, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını Pakistan'a mal ediyor. Bu saldırı sonucunda 26 kişi hayatını kaybetti. Hindistan, Pakistan'ı bu saldırıda suçlarken, Pakistan bu suçlamaları kesin bir şekilde reddediyor.

Gerginlik, Hindistan'ın Pakistan'ın Keşmir bölgesindeki 9 hedefe hava saldırısı düzenlemesiyle daha da tırmandı. Hindistanlı yetkililer, hedeflerin güvenilir istihbarat verilerine dayanarak seçildiğini belirtti. Pakistan askeri sözcüsü ise Hindistan'a ait beş uçağın ve bir insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia etti.

Dünya, Hindistan ve Pakistan arasındaki bu artan gerginliği endişeyle izlerken, iki ülkenin de nükleer silah sahibi olması, global güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

Hindistan ve Pakistan'ın nükleer silah stokları

Hindistan ve Pakistan, birbirine yakın miktarlarda nükleer savaş başlığına sahip. 2024 yılı verilerine göre, Hindistan 172 nükleer savaş başlığına sahipken, Pakistan'ın envanterinde 170 savaş başlığı bulunuyor. Ancak bu sayıların kesinliği, genellikle devlet sırrı olarak saklanmakta ve yalnızca tahminler yapılabilmektedir.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) her yıl nükleer silah envanterine dair raporlar hazırlamakta ve 2024 raporuna göre dünya genelinde toplam 12 bin 121 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bu başlıkların 9 bin 585'i askeri stoklarda yer alıyor.

Dünyadaki nükleer silah sahipleri ve stokları

Dünyadaki nükleer silah sahiplerinin sıralaması şu şekilde:

Rusya: 4.380 nükleer başlık ABD: 3.708 nükleer başlık Çin: 500 nükleer başlık Fransa: 290 nükleer başlık İngiltere: 225 nükleer başlık Hindistan: 172 nükleer başlık Pakistan: 170 nükleer başlık İsrail: 90 nükleer başlık Kuzey Kore: 50 nükleer başlık