Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Eylül’de düzenlemeyi planladığı İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasına onay verdi. Sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütüleceği açıklandı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden uzaklaştırmıştı. Bu kararın ardından delegeler imza toplayarak olağanüstü kongre talebinde bulundu.
İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle oluşabilecek belirsizlik üzerine Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, YSK’dan görüş istedi. YSK, kongrenin yapılabileceğini ve işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca sürdürüleceğini bildirdi.
Gürsel Tekin dönemi sona eriyor
Kongreyle birlikte kayyum olarak göreve gelen Gürsel Tekin’in de görevi son bulacak. 24 Eylül’de sandıktan çıkacak aday, CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı olacak.
Parti içinde tartışmalara yol açan geçici yönetim süreci, yapılacak kongreyle sonlanacak. CHP’nin İstanbul’daki il başkanlığı krizinin kaderi sandıktan çıkacak sonuca göre netleşecek.