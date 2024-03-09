Karamsar bir havada olduğumu söyleyebilirim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, belediye başkanlığı seçim öncesi tüm aday adayları sokaklarda bileklik ve karanfil dağıttı.

Bizlerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nden çok insanlık gününe ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Kadınlar gününün nasıl ortaya çıktığını her 8 Mart’ ta gazetelerde okuyoruz. Aslında bugünü nasıl unutabilirizin peşinde olmak daha mantıklı değil mi?

Gerçekçi bir havada olduğumu da söyleyebilirim. Tüm ilçe belediyelere kadın adaylardan gösterilenler belediye başkanı adayları oldu. Kimi tecrübeli kimi, tecrübesiz… Fark etmez; çünkü sadece kadın oldukları için gösterdiler. Bir değişim bayrağı adına önce aday adaylıkları, şimdi de adaylıkları sallanıyor direkte. Bu bana iç açıcı ya da gerçekçi gelmiyor. Partilerin genel başkanlarının kadın, hatta alt grubunun da kadın olmasını bekliyorum. Bunu savaşlar bitsin, şefkat yayılsın diye istiyorum.

Toplumumuz başta olmak üzere, toplumlarda o kadar çok kadın ezilmiş ki… Cinnet şölenlerinin içinde duyulmamışlar bile… Seni de doğuran kadın değil miydi be adam da deseniz, kültürel değerlerle en ağır hasarları yine kadınlar vermiş birbirlerine. Yarım ağız söylenenler gibi yarım gözle baka baka kadının hep cinnet anı gözlenmiş. Antarktika kıtası yokmuş gibi, buzullar yokmuş, elma bir meyve değil, kadın da insan değil gibi davranılmış. Hâlbuki herkes sadece insan olsaydı, manzara böyle mi olurdu?

Eşinden, çocuğundan, sevgilisinden çiçek almayan kadın, vermeyi de düşünmemiş. Hâlbuki cinsiyetleri bir kenara bıraksak kadın da kokusunu sevdiği çiçeği uzatsa, bunu gölgelerden çıkarsa, belki başka bir şey doğacak, iyilikle beslenen, mutlu ruhlar . Kim kimi ezmiş, kim kimi onore etmemiş, bu kaotik sebep sonuç ilişkileri arasında insanlık şeker gibi erimemiş mi?

İnsanlık erimemiş olsaydı bugün hala bu başlıkları mı tartışırdık?

- Neden cinsiyet eşitsizliği var?

- Kadına şiddete hayır

- Türkiye’de milletvekillerinin sadece %17 si kadından oluşuyor

- Kadınlarımızı aday gösterdik

- Nijerya’da artık kadın sünnetleri yasak