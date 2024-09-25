İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan "İstanbul’da Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması 2024/2025" sonuçları, üniversite öğrencilerinin yaşam maliyetinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,17 oranında artarak 22 bin 920 liraya ulaştığını ortaya koydu. Bu durum, İstanbul’da eğitim gören öğrencilerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Yüksek yaşam maliyetleri ve artan giderler

Araştırmaya göre, özel yurtlarda kalan bir üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyeti, 2023-2024 öğretim yılında 14 bin 583 lira iken, 2024-2025 döneminde bu rakam 22 bin 920 liraya fırladı. Üç kişilik bir evde kalan öğrencilerin maliyeti ise 12 bin 535 liradan 18 bin 750 liraya çıkarak asgari ücreti aşmış durumda. En belirgin artış, kültür, sanat ve kırtasiye giderlerinde gözlenirken, ulaşım ve teknoloji harcamalarında ise artışlar daha düşük seviyelerde kaldı.

Barınma ve gıda harcamaları ön planda

Barınma, market alışverişi ve dışarıdan yemek giderleri gibi temel harcama kalemleri, öğrencilerin aylık bütçelerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. İPA’nın araştırması, barınmanın büyük şehirlerdeki öğrencilerin en büyük gider kalemi olduğunu ve enflasyonun bu süreçte maliyetleri artırdığını gösteriyor.

Araştırma, üniversite öğrencilerinin harcama kalemlerini daha net anlayabilmek için barınma, fatura ödemeleri, kültür sanat ve kişisel bakım gibi unsurlar üzerinden detaylı veriler sunuyor. Özel yurtlarda kalan öğrencilerin barınma masrafları, saha araştırmalarından elde edilen veriler ile belirlenirken, kiralık evlerde kalanlar içinse, İstanbul'un farklı mahallelerindeki ortalama kira fiyatları dikkate alındı.

Öğrenciler için gelecek belirsiz

Öğrencilerin yaşam maliyetlerinde yaşanan bu büyük artış, onların ekonomik koşullarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında zorlanabilecekleri endişesi, gençler arasında yaygın bir kaygı haline gelmiş durumda.