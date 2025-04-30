İstanbul Planlama Ajansı'nın gençlik raporuna göre, KYK burslarının alım gücü son 20 yılda ciddi şekilde azaldı; bursla alınabilen simit sayısı 275'ten 43'e düştü.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "İstanbul'da Gençliğin Demografik ve Sosyoekonomik Profili: 20 Yıllık Değişim" başlıklı raporunu yayımladı. Rapor, özellikle son 20 yılda gençlerin ekonomik olarak büyük kayıplar yaşadığını ortaya koydu.

En dikkat çeken verilerden biri ise KYK bursları ile alınabilen simit sayısındaki düşüş oldu. 2005 yılında KYK bursu ile 275 adet simit ve çay alınabilirken, bu sayı 2025'te yalnızca 43'e geriledi.

Altın, asgari ücret ve konser hesapları: Bursun değeri eridi

Rapora göre KYK bursları yalnızca simit alımında değil, pek çok temel tüketim ölçütünde ciddi oranda eridi:

2005'te KYK bursu ile 5,67 gram altın alınabilirken, 2025'te bu miktar 0,88 grama düştü.

Bursun asgari ücrete oranı 2005'te yüzde 31,4 iken, 2025'te yüzde 13,6'ya geriledi.

Bir konser etkinliği 2005 yılında bursun yüzde 11,4'üne mal olurken, 2025'te bu oran yüzde 46,5'e çıktı.

Barınma, beslenme ve gelecek kaygısı

Rapor, yalnızca ekonomik değil, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara erişim açısından da gençlerin büyük zorluk yaşadığını vurguladı.

"20 yıl önce İstanbul'da barınma bir tercih meselesiydi, bugün bir kriz" ifadelerine yer verilen raporda, kaliteli protein kaynaklarına erişimin azalmasının, beslenme düzeni ve sağlık üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi.

NEET gençlerde artış: Dört gençten biri eğitimde ya da işte değil

İPA'nın çalışması, gençler arasında eğitimde veya istihdamda olmayanların (NEET) oranının ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi. TÜİK verilerine göre 15-29 yaş arası her dört gençten biri ne eğitim görüyor ne de çalışıyor.

Ayrıca, üniversite mezunu olmanın artık iş bulmak için yeterli olmadığına dair geniş çapta bir inanç oluştuğu da rapora yansıdı.

Yalnızlaşan gençlik: Evlenmek ve yurt dışına gitmek hayal oldu

Ekonomik zorluklar, gençlerin aile kurma ya da bağımsız yaşama planlarını da etkiliyor. Rapor şu verileri ortaya koydu:

Bugünkü gençlerin yüzde 81,8'i evlenmenin maddi olarak zor olduğunu söylüyor.

Yüzde 78,8'i ise tek başına eve çıkmanın artık neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade ediyor.

Yurt dışına göç etme eğilimi de yükselişte: 20 yıl önce gençlerin yüzde 35,1'i böyle bir düşünceye sahipken, 2025 itibarıyla bu oran yüzde 50,4'e yükseldi.