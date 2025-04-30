Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenleyeceğini duyurdu. Parti yetkilileri, yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da katılacağını açıkladı.

Yürüyüş 11.00’de Kültürpark’tan başlayacak

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kortej yürüyüşü 1 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de Kültürpark Lozan Kapısı önünden başlayacak. Kortejin hedefi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Mitingi'nin merkezi olan Gündoğdu Meydanı olacak.

Ali Mahir Başarır kortejde yer alacak

Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da katılacağı bildirildi.