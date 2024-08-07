İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından “Türkiye’nin Şeffaflık Karnesi” başlıklı yeni rapor yayımlandı.

Raporda Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada yer aldığına vurgu yapıldı.

İPA, “Şeffaf Toplum İçin Şeffaf Yönetim: Türkiye’nin Şeffaflık Karnesi” raporunda “Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi ve Dünya Bankası’nın Yönetişim Endeksi verilerine göre ülkemiz ciddi bir şeffaflık kaybı yaşıyor” denildi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada olduğuna dikkat çekerek “Hukukun üstünlüğü açısından Türkiye tüm ülkelerin yüzde 65’inden daha olumsuz bir noktada. Demokrasinin güçlenmesi ve adil kamu yönetimi için hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün çok daha yüksek bir seviyede uygulanması gerekiyor” dedi.

“Kamu ihale sisteminde rekabetçilik düştü”

Türkiye'nin şeffaflık ve hesap verebilirlik karnesinin değerlendirildiği raporda şu tespitler yapıldı:

Sürekli değiştirilen Kamu İhale Sistemi kamu alımlarında rekabetçi/şeffaf eğilimi yüzde 50’nin de altına düşmüş durumda.

Kamu bankalarının reklam harcamalarındaki devasa artışlar medya finansındaki şeffaflık konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda Türkiye 2022 itibarıyla tüm ülkelerin yüzde 65'inden daha olumsuz bir hatta kaymış durumda.

Türkiye'de 2018 yılından bu yana vergi harcama raporları yayınlanmıyor.

İfade özgürlüğü alanında ülkenin 2008 yılında başlayan gerileyişi sürüyor.