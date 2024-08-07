Adana’da kendisini dolandıran kişilerin kimlik kartını afişe bastırıp megafonla kent sokaklarını dolaşan, son yıllarda ise otogarda çiğ köfte ve ayran satan Osman Aslan (65), halk arasında "Yılancı Osman" olarak tanınıyor. Ancak, bu renkli karakterin arkasında derin bir aile dramı yatıyor. Aslan, ilk eşinden olan üç çocuğunu çeşitli trajik olaylarla kaybettiğini açıkladı.

Renkli bir kimlik, derin bir dram

Osman Aslan, yıllar önce dolandırıldığını iddia ederek kent sokaklarını dolaşıp adalet arayışına girdi. Zeytin, zeytinyağı ve salça satışı sırasında yaşadığı talihsizliklerle gündeme geldi. Üç yıl önce otogarda çiğ köfte ve ayran satmaya başladı. Ancak, Aslan’ın renkli kimliğinin arkasında derin bir aile dramı olduğu ortaya çıktı.

Aile hayatındaki talihsizlikler

Gençliğinde tüccarlık yapan ve varlıklı bir hayat süren Osman Aslan, 44 yıl önce amcasının kızı K.A. ile evlendi. Bu evlilikten üçü kız, yedisi erkek toplam yedi çocukları oldu. İlk büyük kaybını 31 yıl önce, beş yaşındaki kızını bir kamyonetin çarpması sonucu kaybettiğinde yaşadı. Yedi yıl sonra, 16 yaşındaki oğlu Mazlum Aslan uçucu madde kullananlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Aralar açıldı, psikolojiler bozuldu

Bu olaylardan sonra ailecek taşındıkları Toros Mahallesi'nde de huzur bulamayan aile, zamanla daha büyük problemlerle karşılaştı. Osman Aslan’ın evi terk etmesi ve başka bir kadınla ilişki yaşaması üzerine çiftin kızı Nazlıcan Aslan, 2013 yılında intihar etti. Bu acı olaydan sonra Osman Aslan, kızının cenazesine katıldıktan sonra ailesiyle olan tüm bağlarını kopardı.

"İnsanlardan darbe yedikçe yılanları sevmeye başladım"

Osman Aslan, yaşadıkları hakkında konuşurken, eşinin ailesinin tutumları ve kendi iş hayatındaki talihsizliklerden bahsetti. "Torunlarımı kucağıma alıp yaylalarda, lüks içinde yaşatacaktım. Şimdi gece 02.00’de uyanıp ayranla çiğ köfte yapıp satıyorum ama şerefimle yaşıyorum" dedi.

Yılanlarla yaşam

Aslan, sosyal medyada ilgi çeken yılanlarla olan ilişkisini de anlattı. Yılanları işkence yapmadan beslediğini söyleyen Aslan, hayvana eziyet iddiasıyla polisin tutanak tuttuğunu belirtti. "Yetmezmiş gibi yılanlara eziyet ediyormuşum diye polisler geldi ceza tutanağı tuttu. Her gün onları ciğerle besliyorum. Onları koynumda besliyorum. Tutanaktan sonra gittim onları doğaya saldım. Salarken de görüntüleyip polise gönderdim” diye konuştu.