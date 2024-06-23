Teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklenen iPhone 16 serisi yaklaşırken, en çok merak edilen konulardan biri de fiyatlar. Yeni modelin özellikleri ve fiyatları hakkında sızıntılar ve söylentiler dolaşmaya başladı. Peki, iPhone 16'yı satın almak için ne kadar bütçe ayırmanız gerekiyor?



Geçmiş Fiyatlara Dayalı Tahminler



Temel Model: Son birkaç yıldır, temel iPhone modellerinin başlangıç fiyatları 800 dolarda sabit kaldı. Bu nedenle, iPhone 16'nın da 800 dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor.

Pro Modeller: Pro modeller ise her zaman daha pahalı olmuştur. iPhone 15 Pro 1.000 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1.200 dolardan satışa sunulmuştu. Bu sene de benzer fiyat artışları beklenebilir. iPhone 16 Pro'nun 1.100 dolar, iPhone 16 Pro Max'in ise 1.300 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.



Fiyat Artışına Neden Olan Faktörler



Artan Maliyetler: Küresel çip kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları gibi faktörler, elektronik cihazların üretim maliyetlerini artırıyor. Bu durum, iPhone 16'nın fiyatını da yukarı çekebilir.

Yeni Özellikler: iPhone 16'nın, daha güçlü bir işlemci, geliştirilmiş kameralar ve daha uzun pil ömrü gibi yeni özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu yeni özellikler, fiyat artışına katkıda bulunabilir.



Resmi Fiyat Açıklaması



Ancak, iPhone 16'nın resmi fiyatlarını öğrenmek için Apple'ın resmi duyurusunu beklemek gerekiyor. Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen lansmanda, Apple yeni modellerin fiyatlarını ve çıkış tarihlerini açıklayacak.



Ek Bilgiler



iPhone 16'nın sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bazı sızıntılar, iPhone 16'nın "iPhone 16", "iPhone 16 Max", "iPhone 16 Pro" ve "iPhone 16 Pro Max" olmak üzere dört farklı modelle geleceğini öne sürüyor.

Yeni modellerde titanyum çerçeve ve USB-C girişi gibi bazı tasarım değişiklikleri de olabilir.