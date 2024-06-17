Dişlerimiz, gülümsememizin ve dış görünüşümüzün önemli bir parçasını oluşturur. Pek çok kişi, sarı ve lekeli dişler nedeniyle özgüven eksikliği yaşayabilir ve gülümsemekten çekinir. Ancak üzülmeyin! Sararmış ve lekeli dişlerden kurtulmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz bir yöntem var.

İngiltere'den Diş Hekimi Dr. Ferakh Hamid'in Önerisi:

Dr. Hamid, diş fırçalama sırasında diş fırçalarının yeterince ıslatılmamasının, sararmış dişlerin en temel sebeplerinden biri olduğunu belirtiyor. Kuru bir fırçayla yapılan fırçalama, diş macununun dişlere eşit şekilde yayılmasını engelliyor ve bu da dişlerin yeterince temizlenememesine ve zamanla sararmasına neden oluyor.

Nasıl Yapılır?

Dişlerinizi fırçalarken, diş fırçanızı yeterince suyla ıslatın.

Diş macununu fırçaya koyduktan sonra, dişlerinizi nazikçe ve dairesel hareketlerle fırçalayın.

Fırçalama işlemini tamamladıktan sonra ağzınızı bol suyla çalkalayın.



Dişlerinizi Ne Zaman Fırçalamalısınız?

Dr. Hamid, domates, portakal gibi asitli yiyecekler tükettikten sonra hemen dişlerinizi fırçalamanızı öneriyor. Asitli gıdalar diş minesine zarar verebildiği için, bu tür gıdaların tüketilmesinin ardından diş fırçalamak lekelenmeyi önlemeye yardımcı olur.

Dişlerinizi günde en az iki kez, sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce fırçalayın.

Dilinizi de günde bir kez fırçalamayı unutmayın.

Unutmayın!

Düzenli diş fırçalamak ve diş hekimine düzenli olarak kontrol yaptırmak dişlerinizin sağlıklı ve beyaz kalması için en önemli faktörlerdir.