Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’na sosyal medyada hakaret ettiği tespit edilen S.Ç. (50), Antalya’da tatil yaptığı otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar’a sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '@FoReVeR1903_' kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından Vali Yiğitbaşı’na yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan S.Ç.’yi tespit etti. Paylaşımda, “Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı” başlıklı haber alıntılandı ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldı.

Şüpheli Antalya'da yakalandı

İstanbul Pendik’te ikamet eden S.Ç.’nin, Antalya’da tatil yaptığı otelde konakladığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. S.Ç., Afyonkarahisar’a getirildikten sonra adli işlemler için adliyeye sevk edildi.