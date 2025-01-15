Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Sadettin Saran’a ait S Sport'un YouTube kanalında yer alan bahis reklamlarına rastlanarak 6 milyon lira idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, iş insanı Sadettin Saran’a ait S Sport'un YouTube kanalında yayımlanan maç özetleri üzerinden yapılan incelemelerde 'bahis' reklamlarına rastladı. Kurul, bu reklamların ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğunu belirterek, Bravo Televizyon Yayıncılık’a 6 milyon lira idari para cezası verdi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Sport'un YouTube kanalında, Serie A mücadelesi Juventus ile Parma arasında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın özet görüntülerine 'bahis' reklamlarının sonradan eklendiği ortaya çıktı.

Şirketten yapılan savunmada, söz konusu içeriklerin yayıncı kuruluş tarafından tüm ülkelere gönderildiği ve tanıtımların Türkiye'ye yönelik olmadığı ifade edilse de Ticaret Bakanlığı bu içeriklerin 'orijinal yayına sonradan giydirilmiş' olduğunu belirterek incelemeyi derinleştirdi.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, bahis reklamlarının sosyal medya platformlarında daha fazla kişiye ulaştırıldığı ve ilgili düzenlemelere aykırı olduğu belirtilerek, reklamların durdurulması ve ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Cezanın yanı sıra, ilgili reklamlara yönelik de kaldırma kararı alındı.