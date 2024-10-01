Real Madrid’de genç yıldız Arda Güler için işler yolunda gitmiyor. Milli futbolcu, sakatlıklar nedeniyle birçok yıldız oyuncunun forma giyemediği Atletico Madrid derbisinde bir dakika bile şans bulamamasıyla gündeme geldi. Bu durum, Arda Güler’in takımdaki geleceğiyle ilgili ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

İlk 11 beklentileri gerçekleşmiyor

Geçen hafta oynanan ve 1-1 sona eren Madrid derbisinde Arda’nın süre alamaması, Real Madrid’deki durumunu sorgulamasına yol açtı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanmış ve takıma katkı sağlamıştı. EURO 2024’te sergilediği performansla da dikkat çeken Arda, bu sezon Kroos'un emekliliğiyle birlikte ilk 11’de yer alacağı beklentisi içindeydi. Ancak, bu beklenti gerçekleşmedi.

Derbide süre bulamaması moralini bozdu

İspanyol basınında yer alan Exclusivo haberine göre, Arda Güler, Atletico Madrid derbisinde oynamamasının ardından Ancelotti ile görüşerek, kendisini takdir edilmemiş hissettiğini ifade etti. Genç yıldız, süre bulamaması halinde başka bir çözüm arayacağını belirtti.

Haberde, Arda’nın Real Madrid'de kendini kanıtlama yeteneğine sahip olduğu vurgulanırken, Luka Modric'in derbide 86 dakika süre bulmasına rağmen Arda'nın tek bir dakika bile forma giymemesi genç futbolcunun moralini bozdu. Bu gelişmelerin ardından Arda’nın devre arası transfer döneminde başka bir kulübe kiralanma ya da transfer olma ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.