İsrail’in Yafa kentinde gerçekleşen silahlı saldırı, bölgeyi alarma geçirdi. Kudüs Caddesi’nde gerçekleşen olayda, en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Polis yetkilileri, saldırının bir terör saldırısı olabileceğini belirtti. İsrail basınında çıkan haberlere göre, saldırının iki kişi tarafından düzenlendiği ifade ediliyor. Saldırganların kimlikleri henüz açıklanmazken, polis olayın arkasındaki motivasyonu araştırıyor.

Bu saldırı, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. Olayla ilgili detaylar geldikçe durumun daha da netleşmesi bekleniyor.