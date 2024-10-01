İsrail ordusu, İran’dan İsrail’e balistik füze fırlatıldığını resmen açıkladı. Başkent Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri yankılanırken, güvenlik güçleri alarma geçti. İsrail'in savunma kalkanı olarak bilinen Demir Kubbe hava savunma sistemi hızlıca devreye girerken, şehirde panik havası hâkim oldu. Yerel halk, olası bir saldırının etkilerinden korunmak için sığınaklara yönlendirildi.

Savunma sistemlerinin aktif bir şekilde devreye alınmasıyla birlikte olası zararı en aza indirme çalışmaları sürerken, İran’ın bu hamlesi bölgede tansiyonu daha da yükseltti. İsrail hükümeti, olası diğer tehditlere karşı tetikte olunduğunu vurguladı.

Bu kritik saldırı sonrası bölgede neler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu. Füzenin yol açabileceği hasar ve saldırının arka planı tüm dünyada yakından izleniyor.