Nazilli ilçesinin Altıntaş Mahallesi'nde, bölgenin en büyük pazarının kurulduğu sokakta, Meryem N. (30) isimli kadın, pazara alışveriş için gelen bir vatandaşın çantasındaki telefonu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

İkinci hırsızlık

Aynı gün, Meryem N. aynı mahallede bulunan bir markete girerek hırsızlık yaptı.

Polis harekete geçti

Hırsızlık ve çalıntı cep telefonu ihbarını alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışmalara başladı. Polis ekipleri, hırsızı yakalayabilmek için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi.

Yakalanma anı

Pazarda cep telefonu çalan ve aynı gün bir marketten hırsızlık yapan Meryem N., güvenlik kameralarından tespit edilerek Altıntaş Mahallesi'nde yakalandı.

Soruşturma devam ediyor

Gözaltına alınan Meryem N. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.