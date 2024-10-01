Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından ulusal hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını açıkladı. Bu karar, bölgedeki artan gerilimi gözler önüne sererken, güvenlik endişelerinin de arttığını gösteriyor.

Ürdün sivil havacılık yetkilileri, hava sahasının kapatılmasının geçici olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak yeniden değerlendirileceğini belirtti. Ülke, hava sahasındaki bu önlemin, sivil havacılığın güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını vurguladı.

Bu durum, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların ve uluslararası ilişkilerin karmaşık yapısının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İran’ın füze saldırısının ardından artan tansiyon, bölgedeki ülkelerin güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.