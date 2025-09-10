İsrail, Yemen’in başkenti Sana ve El Cevf bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Yerel basına göre saldırılarda Husilerin Savunma Bakanlığı hedef alındı. Husi Sağlık Bakanlığı, saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 118 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıları doğrulayarak Husilere ait askeri kampların hedef alındığını belirtti. Katz, “Daha fazla darbe sözü vermiştik, bugün de Yemen’deki Husi terör örgütüne acı bir darbe daha hazırladık” dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, “Çanlar Çalıyor” Operasyonu kapsamında, Husilerin propaganda merkezi, askeri faaliyet gösteren unsurları ve yakıt depolama alanlarını hedef aldıklarını duyurdu.