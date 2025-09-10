İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet karşılığı sahte karot raporu ve diploma düzenleyen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerden 46’sı yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, liseden atılmış ya da mezun olamamış kişilerin özel okullara kaydını yaparak kısa sürede mezun edilmelerini sağladıkları ve bu süreçte rüşvet aldıkları belirlendi.

Ayrıca, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan okul binalarına ait karot raporlarının da sahte şekilde düzenlendiği tespit edildi.

Operasyonda 46 kişi yakalandı

54 şüpheli hakkında “rüşvet” ve “kamu kurumları zararına dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat’ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 46 kişi yakalandı.

Firari durumdaki 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.