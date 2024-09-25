Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail’in saldırılarında yerinden edilen Lübnanlı siviller için iki acil durum barınağı açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “500 kişi şu anda iki sığınma evine sığınmış durumda. Barışın yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Siviller her zaman korunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Lübnan arasında devam eden saldırılar sonucunda 500’den fazla Lübnanlı hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bölgedeki sivillere ‘evlerinizi terk edin’ uyarısından sonra yerinden edilen sivil halk UNRWA’nın açtığı barınaklara sığındı.

Lübnan'daki devam eden gelişmelere ve tırmanan çatışmaya yanıt olarak UNRWA, yerinden edilmiş kişiler için iki Acil Durum Barınağı'nın (DES) açıldığını duyurdu. UNRWA’dan yapılan açıklamada, 500 kişinin iki sığınma evine sığınmış durumda olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Kuzeydeki Nahr El Bared'deki Toubas Okulu ve güneydeki Siblin Eğitim Merkezi. UNRWA yönetim ekipleri, yerinden edilmiş kişileri karşılamak ve desteklemek için bu DES'lerde sahada. Gerektiğinde ek DES'ler açılacak. Ajans, yerinden edilmiş kişileri desteklemek için önceden konumlandırılmış yiyecek ve yiyecek dışı malzemelere sahiptir. UNRWA bu barınaklardaki Filistinli mültecilere öncelik verirken, kaynak mevcudiyetine bağlı olarak, tırmanış zamanlarında ihtiyaç sahibi diğer uyruklu bireylere yardım etmeye kararlıdır. Bu kararlılık, çatışma ortamlarında elzem olan cömertlik, dayanışma ve karşılıklılık gibi paylaşılan insani ilkeler ve değerlerle uyumludur. Bu bağlamda, Ajans dün Iqlim Al Khroub'daki Al Wardaneyeh köyü belediyesine bölgede barındırılan yerinden edilmiş bireyleri desteklemek için bazı malzemeler sağladı."