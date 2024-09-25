Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte çevre kirliliğine karşı kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler, Ataköy, Çileme, Değirmendere ve Oğlananası Mahalleleri’nde yol kenarlarına ve ormanlık alanlara bırakılan çöp ve molozları toplayarak çevrenin temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı. Bu iş birliği ile hem kirlilikle mücadele edildi hem de vatandaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunuldu. Belediyelerin çevre kirliliğine karşı ortak mücadelesinin devam edeceği öğrenildi.

Çevre İçin Güç Birliği

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Mahallelerimizi moloz yığınları ve çöplerden arındırıyoruz. Menderes’imiz daha temiz bir çevreyi hak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çevre kirliliğine karşı verdiğimiz bu mücadelemiz sürecek. Desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Temizlik seferberliğinin düzenli aralıklarla farklı bölgelerde de devam edeceği ve vatandaşların çevreye karşı duyarlılık göstermelerinin beklendiği belirtildi. Menderes Belediyesi’nin bu çalışması, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir doğa için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.