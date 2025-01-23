İstanbul Bahçelievler’de motosikletteki iki kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ve sonrasındaki gelişmeler

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Setüstü Caddesi’nde meydana geldi. 35 BAD 253 plakalı motosiklette seyir halindeki Ahmet C. (20) ve C.T. (24), kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bir kişi hayatını kaybetti, diğerinin tedavisi sürüyor

Yaralılardan Ahmet C., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.T.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olay yerindeki polis ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırarak, incelemeler yaptı.

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor

Polis, şüpheli saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyet güçleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.