İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada üç kişi yaralandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 17.20 sıralarında seyir hâlindeki metrobüs önünde ilerleyen metrobüse arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle metrobüsün içinde savrulan üç yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.
Kaynak: DHA