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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle metrobüsün içinde savrulan üç yolcu yaralandı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada üç kişi yaralandı.

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