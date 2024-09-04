Arabanın peşinden koştu

Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, hızla ilerleyen beyaz renkli bir otomobilin arka kapısından bir şahıs sokağa fırlatıldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen kişinin yuvarlandıktan sonra aracın peşinden koştuğu görülüyor.

Çevre sakinlerinden tepki

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Nuri Ünalan, yaşananları “Bu insanlığa yakışır bir hareket değil. Aranda ne olay olursa olsun bu yapılacak bir hareket değil. İnsanlığa yakışmaz. Adamı bir paçavra gibi atıyorlar. Yazık günah,” şeklinde yorumladı. Ünalan, olayın mahallelerinde kabul edilemez olduğunu ve bu tür davranışların topluma zarar verdiğini vurguladı.