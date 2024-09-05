İstinyepark İzmir’den 9 Eylül’e Özel Kutlama Etkinlikleri

İzmir ve Ege Bölgesi’nin en popüler alışveriş ve eğlence merkezi İstinyePark İzmir, İzmir’in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümüne özel düzenlediği etkinliklerle İzmirlileri coşku dolu anlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

İzmir’in kurtuluşuna özel etkinlikler

İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yılı şerefine İstinyePark İzmir, 7 Eylül Cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak ve tüm gün sürecek özel bir kutlama programı hazırladı. İlk olarak çok sesli bir koro, İzmir’in tarihi ve kurtuluşuna ithaf edilen özel eserlerle sahne alacak. Bu coşkulu performansın ardından Brass Band Orkestrası, en özel parçalarını katılımcılar için seslendirecek.

Kutlamalar, İzmir’in geleneksel zeybek dans gösterisi ile devam edecek. İzmirliler, bu anlamlı günü tüm coşkusuyla kutlamak için İstinyePark İzmir’de bir araya gelecek.

9 Eylül Ruhu Filarmoni Orkestrası

İstinyePark İzmir, Kurtuluş Günü’nün coşkusunu İzmirlilere hissettirmek amacıyla Filarmoni Orkestrası’nı da ağırlıyor. Orkestranın seslendireceği eserler, İzmir’in Kurtuluşu’nun anlamını ve gururunu bir kez daha tüm katılımcılara yaşatacak. İzmirliler, bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için İstinyePark’ın etkinlik alanında buluşacak.

Geleneksel zeybek gösterisi

İzmir’in Kurtuluşu, aynı zamanda kentin kültürel mirasının da bir yansıması. Bu bağlamda kutlama programının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan zeybek dans gösterisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. İzmirliler, geleneksel zeybek figürlerinin sergilendiği bu gösteri ile tarihin derinliklerine yolculuk edecek.