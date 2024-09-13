İsveç hükümeti, göçmenlerin ülkelerine gönüllü olarak dönmelerini teşvik etmek amacıyla yüklü miktarda ödeme yapmayı teklif etti. 2026 yılından itibaren geri dönmeyi seçenlere yaklaşık 30 bin euro (1 milyon 150 bin TL) ödenecek. Halihazırda, göçmen yetişkinler için 10 bin kron, çocuklar için 5 bin kron ve aile başına en fazla 40 bin kron ödeme yapılıyor.

Aşırı sağcı İsveç demokratları ve teklif üzerine açıklamalar

Aşırı sağcı İsveç Demokratları partisinden Ludvig Aspling, "1984'ten beri dönüş ödemeleri yapılıyor ancak bu pek bilinmiyordu. Mevcut miktar küçük ve az sayıda kişi faydalanıyor" dedi. Aspling, ödeme miktarının artırılması ve daha fazla kişinin bilgilendirilmesi durumunda, geri dönmeyi kabul eden kişi sayısının artacağını belirtti.

Uzman görüşleri ve hükümetin kararları

Uzmanlar, artırımın 'beklenen fayda potansiyel maliyete değmeyecek' şeklindeki analizleri sonrası, ödenek artırımını tavsiye etmemişti. Ancak, öneri yine de gündeme getirildi. Muhafazakâr Başbakan Ulf Kristersson, aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın desteğiyle 2022'de göreve geldikten sonra göç karşıtı önlemler alma sözü vermişti.

Göç ve uyum politikalarında karşılaşılan zorluklar

İsveç, 1990'lardan bu yana Yugoslavya, Suriye, Afganistan, Somali, İran ve Irak'tan göç aldı. Ancak, uyum politikalarında başarıya ulaşmakta zorluk çekiyor.