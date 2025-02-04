İtalya Büyükelçisi Marrapodi, Denizli’de Iş Birliklerini Güçlendiriyor

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana Fabian, Denizli Sanayi Odası’nın davetiyle kente geldi. Büyükelçi, iki gün boyunca hem ticaret hem de kültürel bağları güçlendirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İki günlük ziyaret, sanayi ve turizm alanında yeni iş birlikleri kurulmasına zemin hazırladı

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, eşi Loriana Fabian ile birlikte Denizli’deki ziyaretlerine, Sanayi Odası'nın düzenlediği programla başladı. İlk olarak Çal Bağyolu’na ziyarette bulunan Büyükelçi, bölgedeki üzüm bağları ve şarap üretimi hakkında detaylı bilgiler aldı. Çal’ın şarap turizmi ve üretimi konusundaki potansiyeline vurgu yapan Marrapodi, İtalya’daki tanıtımına katkı sağlamak için ortak çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Denizli ve İtalya arasındaki iş birlikleri derinleşiyor

Ziyaretin ikinci gününde ise Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler gerçekleştiren Büyükelçi, Türkiye-İtalya iş birliğini daha ileriye taşıma konusundaki kararlılıklarını yineledi. Görüşmelerin ardından Denizli Sanayi Odası’na geçildi ve burada Denizli’nin sanayi ve ihracat potansiyeli üzerinde duruldu. Ayrıca, Denizli’nin şarap ve üzüm üretimindeki gücünün artan iş birlikleriyle dünya çapında daha çok tanıtılabileceği vurgulandı.

Denizli’nin tarihi ve kültürel mirası, Avrupa’ya tanıtılacak

Ziyaretin sonunda Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Denizli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla Pamukkale, Laodikya ve Hierapolis Antik Kentleri’ni ziyaret etti. Pamukkale’nin doğal güzellikleri ve Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan antik kentler, İtalyan heyeti tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ziyaretler, bölgenin turizm potansiyelini küresel ölçekte tanıtma fırsatı sağladı.

Sanayi, turizm ve kültürel iş birlikleri güçlenecek

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Büyükelçi Marrapodi’nin ziyaretinin iki ülke arasındaki ticaret, kültürel ve sanayi iş birliklerine katkı sağladığını belirtti. Kasapoğlu, "İtalya ile olan bağlarımızı pekiştirerek, daha güçlü bir ticaret ağı kuracağız" şeklinde açıklamada bulundu.