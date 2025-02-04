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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç işçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Nizip ilçesindeki bir geri dönüşüm üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir El Vas çalıştığı esnada üzerine geri dönüşüm balyası düştü.

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