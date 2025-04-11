İzmir'de toplu ulaşım tarifeleri 12 Nisan'dan itibaren güncellendi. Tam biniş ücreti 25 TL olurken, öğrenci ve öğretmen tarifeleri değişmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım tarifelerini 12 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncelledi. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve İZTAŞIT araçlarında geçerli olacak yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 25 TL oldu. Öğrenci ve öğretmen tarifeleri ise sabit tutuldu.

Yeni tarifeye göre ücretler şöyle;

12 Nisan Cumartesi günü itibariyle İzmir'deki toplu ulaşımda geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 25 TL'ye çıkarken, 60 yaş üstü vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu. Öğretmen tarifesi ve Öğrenci Abonman Kartı ise eski fiyatlarla devam edecek.

Sosyal dengeyi gözeten uygulamalar devam ediyor

Yeni tarifeyle birlikte, İzmir'de sosyal dengeyi gözetenuygulamalar da devam ediyor. 90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında, ilk binişten sonra yapılan aktarmalar 90 dakika içinde ücretsiz olacak. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde öğretmenler için Halk Taşıt Uygulaması ile biniş ücreti 8,86 TL'ye kadar düşüyor.

Anne Dayanışma Kartı uygulaması devam ediyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı göreve başlamasıyla hayata geçirilen Anne Dayanışma Kartı uygulaması da devam ediyor. Bu kartla sosyal yardım alan annelere, 0-4 yaş arası çocuğu olanlara aylık 60 kontör, 4-5 yaş arası çocuğu olanlara ise 10 kontör veriliyor.