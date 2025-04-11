İzmir Karşıyaka’da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin merdivenlerine çarparak boşluğa düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Karşıyaka'da kaza anı kamerada: Otomobil merdiven boşluğuna düştü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Alim Dağhan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında bulunan iki katlı evin merdivenlerine çarptıktan sonra boşluğa düştü. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri çevredeki bir iş yerinden elde edildi.

Sürücünün kimliği henüz belirlenemedi

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, aracın yüksek hızla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor. Çarpmanın ardından araç, evin merdiven boşluğuna düşerek maddi hasara yol açtı.

Yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Kazanın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın hızla gelerek yol kenarındaki demirlere çarptığı ve ardından merdiven boşluğuna düştüğü görüldü.

MAHALLELİ TEPKİLİ “DAHA BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİRDİ”

Kazanın yaşandığı evin sahibi İ. B. (52), olay sırasında iş yerinde olduğunu, haberi alır almaz eve geldiğini anlattı. Kaza esnasında eşinin evde, çocuğunun ise okulda olduğunu belirten Bulduk, “Hepimiz çok korktuk. Allah’tan çocuğum okuldaydı. Daha büyük bir felaket yaşanabilirdi. Buna da şükürler olsun. Burası kazaya açık bir mahalle haline geldi. Yeni açılan ara yolla birlikte kazalar arttı. Yetkililerden artık önlem alınmasını istiyoruz,” dedi.