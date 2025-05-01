İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Başsavcılık, gıda kaynaklı bulgu olmadığını, bazı personelde norovirüs tespit edildiğini duyurdu.

İzmir Adliyesi’nden gıda zehirlenmesi iddialarına yalanlama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın organlarında yer alan “İzmir Adliyesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, adliyede görevli bazı personelde norovirüs tespit edildiği belirtildi.

Tetkiklerde gıda zehirlenmesi bulgusuna rastlanmadı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan 2025 tarihinde adliye yemekhanesinden toplam 780 kişinin yemek hizmeti aldığı belirtildi. Aynı gün rahatsızlık şikayetiyle Adliye Tabipliği'ne başvuran 58 kişiden sadece 35’inin yemekhanede yemek yediği ifade edildi. Gerekli tetkik ve tahlillerin ardından gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Hastanelere doğrudan başvuran 11 personelde de benzer şekilde gıda zehirlenmesi bulgusuna ulaşılmadığı açıklandı.

Norovirüs tespit edildi

Açıklamada, yapılan numune ve çevresel analizler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı vurgulanırken, sağlık kuruluşlarına başvuran bazı personelin dışkı örneklerinde norovirüs saptandığı belirtildi. Halk sağlığı yetkilileri, virüsün yüzey teması ya da kişiler arası temasla bulaşabileceğini aktardı.

“İddialar gerçeği yansıtmamaktadır”

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Adliyemizin tüm birimlerinde gerekli değerlendirme ve numune çalışmaları ivedilikle yapılmış, gıda zehirlenmesine dair bir tespit söz konusu olmamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yapılan bu açıklama ile gıda zehirlenmesine ilişkin iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”