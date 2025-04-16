Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarında görev yapan öğretmenlerin yer değişikliğini zorunlu kılan uygulaması, İzmir Atatürk Lisesi’nde tepkilere yol açtı. Okulda görev yapan 60 öğretmenin görevden alınmasına karşı veliler ve öğrenciler günlerdir eylem yapıyor.

“İzmir Atatürk Lisesi susar mı sandın”

Bugünkü eylem, Konak YKM önünde toplanan öğrenci ve velilerle başladı. Eyleme Eğitim-İş İzmir Şubesi ve CHP temsilcileri destek verdi. Ellerinde “İzmir Atatürk Lisesi susar mı sandın” yazılı pankartlar taşıyan grup, yürüyüşe geçerek öğretmenlerin yer değişikliğine karşı taleplerini dile getirdi.

Siyasilerden destek

Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı. Yürüyüş boyunca “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı. Katılımcılar, proje okulu uygulamasının geri çekilmesini ve öğretmenlerin görevlerine iade edilmesini talep etti.