Mardin’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, kentte tehlikeli anlara neden oldu. Mardin Devlet Hastanesi’nin arkasındaki bir sitenin çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu ve site içerisindeki çocuk parkına düştü. Neyse ki parkta kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Fırtınanın şiddeti panik yarattı

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Çatının uçtuğu sırada çıkan gürültü site sakinlerinde büyük bir paniğe yol açtı. Vatandaşlar olayın hemen ardından park çevresinde toplanarak durumu anlamaya çalıştı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Çatının düştüğü çocuk parkında o esnada kimsenin olmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması, faciayı önledi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Olayla ilgili hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Çatının uçmasına neden olan yapı durumu ve fırtınanın şiddeti üzerine incelemeler sürüyor.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın gün boyu devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle çatı, tabela ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.