Dar-ül Hadis (Alaaddin Sultan Mescidi): Tarih, İnanç ve akustiğin buluşma noktası

İzmir'in Tire ilçesine yolunuz düştüğünde, şehrin tarihi dokusunu keşfetmek için bir fırsat yakalamış olursunuz. Bu dokunun en özel parçalarından biri de Dar-ül Hadis, diğer adıyla Alaaddin Sultan Mescidi'dir. Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma bu yapı, sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda tarihi ve dini önemiyle de dikkat çekiyor.

Alaaddin Sultan: Tire'nin inanç lideri

Mescidin adı, Alaaddin Halveti olarak da bilinen Alaaddin Sultan'dan gelmektedir. Tarihte, halk arasında "Alamadan Dede" olarak tanınan Alaaddin Sultan, Aydınoğlu İsa Bey'in torunu ve II. Umur Bey'in oğludur. Alaaddin Sultan, Halvetilik tarikatının Tire'de yayılmasında büyük rol oynamıştır. Bu nedenle, onun adıyla anılan bu mescit, sadece bir ibadet yeri olmanın ötesinde, aynı zamanda bir dini eğitim merkezi olarak da uzun yıllar boyunca hizmet vermiştir.

Akustiğiyle meşhur bir yapı

Dar-ül Hadis Mescidi'nin en ilginç özelliklerinden biri, akustik yapısıdır. Özellikle tek hücreli yapısıyla dikkat çeken mescidin, sesin mekânda olağanüstü bir şekilde yankılanmasını sağlayan bir mimarisi vardır. Bu özellik, o dönemin yapı tekniklerinin ne denli ileri seviyede olduğunun bir kanıtı olarak görülebilir. Ayrıca, 1461 tarihli bir vakfiye ile mescidin varlığına ilişkin kayıtlar bulunmaktadır.

Mescidin konumu ve özel mülk durumu

Mescit, İzmir'in Ketenci Mahallesi'nde, Şanizade Caddesi üzerindeki bir konutun bahçesinde yer almaktadır. Bugün özel mülk kapsamında olan bu yapı, halkın ziyaretine açık olmamakla birlikte, dışarıdan dahi olsa tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçmişte Zaviye ve Dar-ül Hadis olarak da kullanılan mescit, bu yönüyle sadece bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda dini ve eğitim faaliyetlerinin de merkezi olmuştur.

Alaaddin Sultan’ın Türbesi

Eğer bu tarihi yapıyı ziyaret ederseniz, Alaaddin Sultan’ın türbesini de görmeden geçmeyin. Türbe, Tire'de Yeniceköy Camii'nin güneybatısında yer almaktadır. Alaaddin Sultan, Halvetilik tarikatının bölgede kökleşmesine öncülük eden isimlerden biri olarak anılır. Ayrıca, onun müridlerinden olan ve Molla Arap takma adıyla bilinen Alaeddin Ali Arabi, Sultan II. Bayezid döneminde şeyhülislam olarak görev yapmıştır.

Geçmişten günümüze bir miras

Dar-ül Hadis Mescidi, sadece bir dini yapı olmanın ötesinde, İzmir'in Tire ilçesinin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Alaaddin Sultan’ın mirası, bugün bile Tire’nin manevi dokusunda yaşamaya devam etmektedir. Eğer tarihe ve mimariye meraklıysanız, bu yapıyı keşfetmek size unutulmaz bir deneyim sunacaktır.

Dar-ül Hadis (Alaaddin Sultan Mescidi): İzmir Tire'deki tarihi mirası nasıl ziyaret edersiniz?

Dar-ül Hadis, diğer adıyla Alaaddin Sultan Mescidi, İzmir’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü ilçesi Tire’de yer almaktadır. Tire, İzmir’e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, Ege Bölgesi’nin yeşil doğasıyla çevrili şirin bir ilçesidir. Alaaddin Sultan Mescidi, bu ilçenin Ketenci Mahallesi'nde, Şanizade Caddesi üzerinde, bir konutun bahçesinde yer almaktadır. Tarihi yapının konumu, Tire’nin sessiz ve huzurlu mahallelerinden birinde saklanmış bir hazine gibidir.

Mescide nasıl ulaşılır?

Tire’ye ulaşmak oldukça kolaydır. İzmir şehir merkezinden yola çıktığınızda, Tire’ye ulaşmak için İzmir-Aydın otoyolunu kullanarak, Torbalı çıkışından ayrılmanız gerekir. Buradan sonra yaklaşık 40 kilometrelik bir yolculukla Tire ilçesine varabilirsiniz. İzmir’den Tire’ye özel araçla ulaşım yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir.

Toplu taşıma kullanmak isterseniz, İzmir’den Tire’ye direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. İzmir Otogarı’ndan kalkan otobüslerle yaklaşık iki saatlik bir yolculukla Tire’ye ulaşabilirsiniz. Tire’ye ulaştıktan sonra, Ketenci Mahallesi’ne gitmek için ilçe merkezinden minibüs veya taksi kullanabilirsiniz.

Adres: Dar-ül Hadis (Alaaddin Sultan Mescidi) Ketenci Mahallesi, Şanizade Caddesi, Tire, İzmir, Türkiye.