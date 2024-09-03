İzmir’in Buca ilçesinde, eve davet ettikleri vatandaşı silah zoruyla tehdit ederek banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçiren 3 gaspçı, İzmir Emniyeti tarafından yakalandı. Şüpheliler, bu yöntemle 95 bin 500 TL’yi kendi hesaplarına aktarmıştı.

Olayın detayları

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda, tanıştıkları U.E.’yi evlerine davet eden şüpheliler, mağduru silah ile tehdit ederek bankacılık ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Şüpheliler, bu bilgileri kullanarak U.E.’nin 95 bin 500 TL’sini kendi hesaplarına aktardı. Ayrıca, bir suç ortağı olan marketçi de eve çağrılarak POS cihazından çekim yapıldı ve U.E.’yi gasp etme işlemi tamamlandı.

Şüpheliler cezaevine gönderildi

Olayın ardından yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. S.K. (23), D.A. (23) ve O.S. (32) isimli şüpheliler, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, SAM Büro ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.